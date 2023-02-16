Emirkan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirkan Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirkan Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirkan Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirkan Demir 1 Ocak 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Osman Emirkan Demir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirkan Demir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UTA & Sports Law yapmaktadır. Emirkan Demir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emirkan Demir'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirkan Demir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirkandemirr17/

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Emirkan Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirkan Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Emirkan Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirkan Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında Bayburt Öİ

30 Haziran 2021 yılında G.Birliği U19

9 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

30 Haziran 2022 yılında G.Birliği U19

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

30 Haziran 2023 yılında G.Birliği U19

Emirkan Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirkan Demir şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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