Efe Can Colbekler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Can Colbekler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Can Colbekler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Can Colbekler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Can Colbekler 15 Eylül 1988 tarihinde Cankiri şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efe Can Çölbekler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Can Colbekler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZGS FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Efe Can Colbekler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Efe Can Colbekler'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Can Colbekler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efecancolbekler/

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Efe Can Colbekler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Can Colbekler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Efe Can Colbekler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Can Colbekler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2007 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2010 yılında Ankaraspor U21

23 Ağu 2010 yılında Siirtspor

25 Ağu 2011 yılında Bugsaş Spor

1 Ağu 2014 yılında Keçiörengücü

25 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor

23 Ağu 2020 yılında Nevşehir Bld

15 Temmuz 2021 yılında Kalecik FK

Efe Can Colbekler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Can Colbekler şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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