Gorkem Akdere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Akdere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Akdere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Akdere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Akdere 11 Mart 2003 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Akdere Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Akdere, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gorkem Akdere'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gorkem Akdere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Akdere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gorkem Akdere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Akdere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında A. Keçiören U19

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

30 Haziran 2023 yılında A. Keçiören U19

Gorkem Akdere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Akdere şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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