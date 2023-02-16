Yigit Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Arslan 22 Mart 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Arslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Arslan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yigit Arslan'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yigit Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2012 yılında G.Birliği Alt

4 Ekim 2013 yılında Hacettepe Alt

8 Eylül 2017 yılında G.Birliği U19

1 Temmuz 2018 yılında G.Birliği U21

1 Temmuz 2019 yılında Gençlerbirliği

28 Ağu 2019 yılında Hacettepe

29 Ocak 2020 yılında Gençlerbirliği

30 Ocak 2020 yılında Altındağ Bld

17 Eylül 2020 yılında Mamak FK

8 Eylül 2021 yılında Kalecik FK

Yigit Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Arslan şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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