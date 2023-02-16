Enes Kubat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Kubat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Kubat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Kubat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Kubat 1 Mart 1994 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Kubat Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Enes Kubat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Kubat'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Kubat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/eneskubat17

http://www.facebook.com/EnesKubat17

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Enes Kubat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Kubat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Enes Kubat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Kubat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2010 yılında Ankaragücü Alt

1 Temmuz 2012 yılında Ankaragücü

15 Temmuz 2013 yılında Göztepe

14 Ocak 2015 yılında Kartalspor

30 Haziran 2015 yılında Göztepe

24 Ağu 2015 yılında Ankaragücü

7 Ağu 2018 yılında Altınordu

12 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında Ankaragücü

31 Ocak 2020 yılında BAK FK

3 Ağu 2020 yılında Ankaragücü

26 Eylül 2020 yılında Mamak FK

8 Şubat 2022 yılında Kalecik FK

Enes Kubat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Kubat şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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