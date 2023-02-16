Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adem Kaba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Kaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Kaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Kaba 10 Ağu 1989 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Kaba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adem Kaba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adem Kaba'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Kaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kabaadem/

Adem Kababoyu ve yaşı kaç

Adem Kaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Kaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Adem Kaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Kaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2010 yılında İyiderespor

29 Eylül 2011 yılında Uşak İÖİ

17 Ağu 2012 yılında Bergama Bld

25 Haziran 2013 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2015 yılında Sarıkamış Esnaf

22 Eylül 2016 yılında Arsinspor

17 Eylül 2018 yılında Hürriyet Spor

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

12 Ocak 2023 yılında Hacettepe 1945

Adem Kaba kimdir

Adem Kaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Kaba şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caykur Rizespor

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Adem Kaba nereli

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