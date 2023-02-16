Suleyman Camlica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Camlica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Camlica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Camlica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Camlica 15 Ocak 2002 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Süleyman Çamlıca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Camlica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleyman Camlica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Suleyman Camlica'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Suleyman Camlica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/suleyman_camlica/

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Suleyman Camlica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Camlica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Suleyman Camlica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Camlica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Gençlikgücü Alt

30 Haziran 2014 yılında Yenicami AK Alt

1 Eylül 2016 yılında Hatayspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Hatayspor U21

24 Eylül 2018 yılında Hatayspor

8 Eylül 2020 yılında Altındağ Spor

Suleyman Camlica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Camlica şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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