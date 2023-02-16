Gokhan Kostereli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Kostereli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Kostereli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Kostereli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Kostereli 3 Nisan 1993 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Kostereli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Kostereli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gokhan Kostereli'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Kostereli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gkhnkstreli/

Gokhan Kostereli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Kostereli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gokhan Kostereli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Kostereli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Galatasaray U18

4 Ekim 2011 yılında T. Linyit U21

1 Temmuz 2013 yılında Tavşanlı Linyit

18 Temmuz 2014 yılında Eyüpspor

14 Ocak 2016 yılında Darıca GB

1 Ağu 2018 yılında Boluspor

8 Ağu 2019 yılında Hekimoğlu

5 Ocak 2020 yılında 68 Aksaray Bld

1 Eylül 2020 yılında Isparta 32 Spor

26 Ocak 2021 yılında Siirt İÖİ

1 Temmuz 2021 yılında Kalecik FK

Gokhan Kostereli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Kostereli şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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