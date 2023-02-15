Adam Bergmark Wiberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bergmark Wiberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Bergmark Wiberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Bergmark Wiberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Bergmark Wiberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bergmark Wiberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Bergmark Wiberg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bergmark Wiberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bergmark Wiberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bergmark Wiberg 7 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl Adam Bergmark Wiberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bergmark Wiberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Thomas Andersson yapmaktadır. Adam Bergmark Wiberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Bergmark Wiberg'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Bergmark Wibergboyu ve yaşı kaç

Adam Bergmark Wiberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Bergmark Wiberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Bergmark Wiberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bergmark Wiberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Täby FK U19

1 Ocak 2017 yılında Gefle

12 Ocak 2019 yılında Djurgården

13 Ocak 2020 yılında Örgryte

31 Aralık 2020 yılında Djurgården

17 Ocak 2021 yılında Falkenberg

30 Kasım 2021 yılında Djurgården

31 Mart 2022 yılında Östers IF

14 Temmuz 2022 yılında Djurgården

15 Temmuz 2022 yılında Östers IF

Adam Bergmark Wiberg kimdir

Adam Bergmark Wiberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bergmark Wiberg şuan Östers IF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Täby FK (-2016)

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Adam Bergmark Wiberg nereli

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