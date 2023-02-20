John Stenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Stenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Stenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Stenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Stenberg 12 Ekim 1992 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da John Holger Michael Stenberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Stenberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. John Stenberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Stenberg'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

John Stenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Stenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Stenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Stenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2015 yılında Carlstad United

25 Ocak 2018 yılında Karlstad BK

20 Mart 2020 yılında Dalkurd

8 Ocak 2021 yılında Östers IF

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

John Stenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Stenberg şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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