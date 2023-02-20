Alejandro Fuenmayor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Fuenmayor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Fuenmayor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Fuenmayor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Fuenmayor 29 Ağustos 1996 tarihinde Maracaibo, Zulia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Enrique Fuenmayor Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Fuenmayor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Alejandro Fuenmayor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Fuenmayor'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Fuenmayor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Fuenmayor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Fuenmayor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Fuenmayor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2018 yılında Houston

22 Mart 2019 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2019 yılında Houston

5 Ocak 2022 yılında Oakland Roots

23 Aralık 2022 yılında Phoenix Rising

Alejandro Fuenmayor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Fuenmayor şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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