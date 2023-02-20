Gabriel Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Torres 1 Ağustos 1996 tarihinde Salvador, Bahia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Torres Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Gabriel Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Torres'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında The Villages SC

1 Ağustos 2017 yılında UDC Firebirds

1 Mayıs 2018 yılında The Villages SC

1 Ağustos 2018 yılında UDC Firebirds

2 Nisan 2019 yılında Chattanooga FC

9 Aralık 2019 yılında Hartford

18 Ocak 2022 yılında Tulsa

23 Eylül 2022 yılında Phoenix Rising

Gabriel Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Torres şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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