Channing Chasten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Channing Chasten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Channing Chasten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Channing Chasten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Channing Chasten 13 Temmuz 2000 tarihinde Cleveland, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Channing Chasten Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trinity 3 Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Channing Chasten'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Channing Chasten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Channing Chasten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Channing Chasten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Channing Chasten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Phoenix Rising

Channing Chasten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Channing Chasten şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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