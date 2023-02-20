Carlos Anguiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Anguiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Anguiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Anguiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Anguiano 14 Eylül 1999 tarihinde Salem, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Anguiano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Carlos Anguiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Anguiano'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Anguiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Anguiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Anguiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Anguiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Portland 2

30 Kasım 2017 yılında Timbers Academy

15 Mart 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Timbers Academy

30 Ocak 2019 yılında Portland 2

15 Aralık 2020 yılında Tacoma Defiance

20 Aralık 2021 yılında Phoenix Rising

Carlos Anguiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Anguiano şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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