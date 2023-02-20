Darnell King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darnell King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darnell King kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darnell King ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darnell King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darnell King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darnell King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darnell King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darnell King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darnell King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darnell King 23 Eylül 1990 tarihinde Tampa Bay, Florida şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darnell King Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Company Srl yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 18 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Darnell King'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darnell King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darnell King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Darnell King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darnell King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Floridians FC

1 Ağustos 2010 yılında F. Atlantic Owl

1 Mart 2012 yılında Fort Lauderdale

22 Aralık 2014 yılında TB Rowdies

6 Şubat 2018 yılında San Antonio FC

4 Aralık 2018 yılında Nashville SC

18 Aralık 2019 yılında Phoenix Rising

Darnell King kimdir

Darnell King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darnell King şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Darnell King nereli

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