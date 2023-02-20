Danny Trejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Trejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Trejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Trejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Trejo 29 Nisan 1998 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Trejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Trejo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Trejo'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Trejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dtrejo_10

Danny Trejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Trejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Trejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Trejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Golden State

1 Ağustos 2018 yılında CSUN Matadors

1 Mayıs 2019 yılında Golden State

1 Ağustos 2019 yılında CSUN Matadors

1 Ağustos 2020 yılında LA Force

21 Ocak 2021 yılında LAFC

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

18 Haziran 2022 yılında LAFC

22 Haziran 2022 yılında Las Vegas

19 Ağustos 2022 yılında LAFC

26 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Danny Trejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Trejo şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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