Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Harvey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Harvey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Harvey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Harvey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Harvey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Harvey 3 Şubat 2000 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Miguel Harvey Cesneros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Harvey Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Carlos Harvey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Harvey'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Harvey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosharvey03/

Carlos Harvey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Harvey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Harvey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Harvey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2019 yılında LA Galaxy II

26 Haziran 2020 yılında Los Angeles

30 Aralık 2020 yılında LA Galaxy II

31 Aralık 2020 yılında Tauro FC

17 Şubat 2021 yılında Los Angeles

7 Şubat 2023 yılında Phoenix Rising

Carlos Harvey kimdir

Carlos Harvey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Harvey şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Carlos Harvey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Panama takımında 17 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Carlos Harvey nereli

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