Niall Dunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Dunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niall Dunn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niall Dunn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Niall Dunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Dunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Niall Dunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Dunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Dunn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Dunn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Dunn 18 Ekim 2004 tarihinde Scottsdale, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Dunn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niall Dunn'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niall Dunn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Dunn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Niall Dunn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Dunn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2021 yılında Phoenix Rising

28 Temmuz 2021 yılında Rising Acad.

29 Temmuz 2021 yılında Phoenix Rising

Niall Dunn kimdir

Niall Dunn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Dunn şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Niall Dunn nereli

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