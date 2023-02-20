Baboucarr Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baboucarr Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baboucarr Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baboucarr Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baboucarr Njie 5 Haziran 1995 tarihinde Serrekunda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gambiya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baboucarr Njie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 13 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Baboucarr Njie'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Baboucarr Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baboucarr Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baboucarr Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baboucarr Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2017 yılında NC Weslean C.

1 Mayıs 2018 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2018 yılında NC Weslean C.

14 Ocak 2020 yılında ATL UTD 2

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2021 yılında RGV FC Toros

13 Aralık 2021 yılında Phoenix Rising

Baboucarr Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baboucarr Njie şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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