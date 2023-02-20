Jose Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Hernandez 12 Nisan 1996 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Andres Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Hernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Hernandez'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2015 yılında Real Monarchs

31 Temmuz 2015 yılında RSL Academy

1 Ağustos 2015 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında UCLA Bruins

21 Aralık 2016 yılında Salt Lake

5 Nisan 2017 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2017 yılında Salt Lake

23 Mart 2018 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2018 yılında Salt Lake

1 Şubat 2019 yılında LA Galaxy II

19 Aralık 2019 yılında Oklahoma City

8 Ocak 2021 yılında Oakland Roots

9 Aralık 2022 yılında Phoenix Rising

Jose Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Hernandez şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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