Daniel Krutzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Krutzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Krutzen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Krutzen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Krutzen 19 Eylül 1996 tarihinde Brunssum şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniël Nicolas Maria Johanes Krutzen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Krutzen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Krutzen'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Krutzen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Krutzen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Krutzen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Krutzen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U21

1 Ağustos 2016 yılında Great Danes

1 Mayıs 2018 yılında Reading United

1 Ağustos 2018 yılında Great Danes

2 Mart 2019 yılında Forge FC

24 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Daniel Krutzen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Krutzen şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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