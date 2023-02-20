Jackson Conway kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Conway Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Conway adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Conway Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Conway 3 Aralık 2001 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Conway Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Jackson Conway'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Conway Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Conway isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Conway Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Conway futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

20 Aralık 2018 yılında ATL UTD 2

3 Aralık 2020 yılında Atlanta

Jackson Conway Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Conway şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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