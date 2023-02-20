Caleb Wiley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Wiley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Wiley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Wiley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Wiley 22 Aralık 2004 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Caleb Ryan Wiley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Wiley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Caleb Wiley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Caleb Wiley'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Caleb Wiley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Wiley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Caleb Wiley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Wiley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

10 Temmuz 2020 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2020 yılında Atlanta Academy

18 Ocak 2022 yılında Atlanta

Caleb Wiley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Wiley şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Caleb Wiley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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