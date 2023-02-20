Clement Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Diop 13 Ekim 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Clément Diop Degoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Diop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Clement Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clement Diop'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Diop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/air_diop

http://www.instagram.com/clementdiop/

Clement Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2015 yılında LA Galaxy II

16 Aralık 2015 yılında Los Angeles

13 Aralık 2017 yılında Montreal

17 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında Miami

4 Ağustos 2022 yılında New England

11 Ocak 2023 yılında Atlanta

Clement Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Diop şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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