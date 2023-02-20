Luiz Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Araujo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Araujo 2 Haziran 1996 tarihinde Taquaritinga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz de Araújo Guimarães Neto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Araujo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Luiz Araujo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luiz Araujo'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luiz Araujo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.araujo11oficial/

Luiz Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luiz Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında São Paulo U20

25 Şubat 2016 yılında Novorizontino

25 Nisan 2016 yılında São Paulo U20

26 Nisan 2016 yılında São Paulo

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

5 Ağustos 2021 yılında Atlanta

Luiz Araujo kimdir

Luiz Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Araujo şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mirassol Futebol Clube (SP) (-3/2013)

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Luiz Araujo nereli

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