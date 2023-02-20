Miles Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miles Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miles Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miles Robinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miles Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miles Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miles Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miles Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miles Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miles Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miles Robinson 14 Mart 1997 tarihinde Arlington, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Miles Gordon Robinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miles Robinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miles Robinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 13 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Miles Robinson'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miles Robinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_milesrobinson_/

Miles Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miles Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miles Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miles Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Syracuse

1 Mayıs 2016 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2016 yılında Syracuse

13 Ocak 2017 yılında Atlanta

24 Mayıs 2017 yılında Charleston

30 Kasım 2017 yılında Atlanta

23 Mart 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

Miles Robinson kimdir

Miles Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miles Robinson şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bolts Celtic (2010–2014)

Miles Robinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Miles Robinson nereli

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