Brooks Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooks Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brooks Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brooks Lennon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brooks Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooks Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brooks Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brooks Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brooks Lennon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brooks Lennon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brooks Lennon 22 Eylül 1997 tarihinde Paradise Valley, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brooks Howard Lennon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brooks Lennon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Brooks Lennon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 2 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Brooks Lennon'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Brooks Lennon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brookslennon/

Brooks Lennon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brooks Lennon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brooks Lennon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brooks Lennon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2015 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U23

6 Şubat 2017 yılında Salt Lake

31 Aralık 2017 yılında Liverpool U23

1 Ocak 2018 yılında Salt Lake

2 Aralık 2019 yılında Atlanta

Brooks Lennon kimdir

Brooks Lennon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brooks Lennon şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Brooks Lennon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 2 numaralı formasıyla 19 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Brooks Lennon nereli

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