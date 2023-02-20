Osvaldo Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Alonso 11 Kasım 1985 tarihinde San Cristóbal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Küba,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Alonso Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Alonso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SR All Stars yapmaktadır. Osvaldo Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 23 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Alonso'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Charleston

1 Ocak 2009 yılında Seattle

10 Ocak 2019 yılında Minnesota

23 Aralık 2021 yılında Atlanta

Osvaldo Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Alonso şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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