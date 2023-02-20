Brad Guzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Guzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Guzan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brad Guzan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brad Guzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Guzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brad Guzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brad Guzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brad Guzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brad Guzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brad Guzan 9 Eylül 1984 tarihinde Evergreen Park, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bradley Edwin Guzan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brad Guzan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Brad Guzan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Brad Guzan'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brad Guzan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bguzan

Brad Guzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brad Guzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brad Guzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brad Guzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2002 yılında Gamecocks

1 Mayıs 2004 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2004 yılında Gamecocks

14 Ocak 2005 yılında Chivas USA

1 Ağustos 2008 yılında Aston Villa

1 Ocak 2011 yılında Hull

8 Mayıs 2011 yılında Aston Villa

29 Temmuz 2016 yılında Middlesbrough

10 Temmuz 2017 yılında Atlanta

Brad Guzan kimdir

Brad Guzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brad Guzan şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Providence Catholic High School

Brad Guzan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 22 numaralı formasıyla 19 Şubat 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 0 gol atmıştır.

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Brad Guzan nereli

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