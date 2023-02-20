Machop Chol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Machop Chol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Machop Chol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Machop Chol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Machop Chol 14 Kasım 1998 tarihinde Khartoum, Sudan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Southern Sudan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Machop Malual Chol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Machop Chol Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Machop Chol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Machop Chol'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Machop Chol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Machop Chol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Machop Chol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Machop Chol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

19 Ocak 2021 yılında Atlanta

Machop Chol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Machop Chol şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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