Quentin Westberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Westberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Westberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Westberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Westberg 25 Nisan 1986 tarihinde Suresnes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Westberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quentin Westberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quentin Westberg'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Westberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/QuentinWestberg

http://www.instagram.com/quentinwestberg16/

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Quentin Westberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Westberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Quentin Westberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Westberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Troyes

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2010 yılında Évian

1 Temmuz 2012 yılında Luzenac AP

10 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2015 yılında Sarpsborg 08

20 Temmuz 2015 yılında Tours FC

12 Temmuz 2017 yılında AJ Auxerre

25 Şubat 2019 yılında Toronto

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Quentin Westberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Westberg şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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