Miguel Berry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Berry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Berry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Berry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Berry 16 Eylül 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Berry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Miguel Berry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Berry'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Berry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelberry9/

Miguel Berry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Berry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Berry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Berry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2017 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2017 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2018 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2019 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2019 yılında USD Toreros

9 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

28 Ağustos 2020 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2020 yılında Columbus

28 Mayıs 2021 yılında San Diego Loyal

3 Temmuz 2021 yılında Columbus

20 Temmuz 2022 yılında D.C. United

Miguel Berry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Berry şuan D.C. United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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