Miguel Berry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Berry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Berry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Berry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Miguel Berry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Berry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Berry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Berry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Berry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Berry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Berry 16 Eylül 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Berry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Miguel Berry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Berry'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miguel Berry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelberry9/

Miguel Berry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Berry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Miguel Berry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Berry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2017 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2017 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2018 yılında USD Toreros

1 Mayıs 2019 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2019 yılında USD Toreros

9 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

28 Ağustos 2020 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2020 yılında Columbus

28 Mayıs 2021 yılında San Diego Loyal

3 Temmuz 2021 yılında Columbus

20 Temmuz 2022 yılında D.C. United

Miguel Berry kimdir

Miguel Berry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Berry şuan D.C. United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Poway High School

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miguel Berry nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Muniesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marc Muniesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Muniesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bode Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bode Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tamer Bouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamer Bouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tamer Bouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamer Bouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zack Farnsworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Farnsworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zack Farnsworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Farnsworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!