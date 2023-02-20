Thiago Almada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thiago Almada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thiago Almada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thiago Almada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thiago Almada 26 Nisan 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Thiago Ezequiel Almada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thiago Almada Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Augustin Jimenez yapmaktadır. Thiago Almada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Thiago Almada'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Thiago Almada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thiago_almada23/

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Thiago Almada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thiago Almada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thiago Almada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thiago Almada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

9 Şubat 2022 yılında Atlanta

Thiago Almada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thiago Almada şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Thiago Almada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 16 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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