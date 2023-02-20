Andrew Gutman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Gutman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Gutman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrew Gutman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrew Gutman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Gutman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrew Gutman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Gutman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Gutman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Gutman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Gutman 2 Ekim 1996 tarihinde Hinsdale, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew David Gutman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Gutman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Andrew Gutman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Gutman'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Gutman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_andrewgutman

http://www.instagram.com/_andrewgutman/

Andrew Gutman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Gutman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrew Gutman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Gutman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Indiana Hoosier

31 Ocak 2019 yılında Celtic

22 Şubat 2019 yılında Charlotte Ind.

21 Haziran 2019 yılında Celtic

3 Ağustos 2019 yılında Cincinnati

31 Aralık 2020 yılında Celtic

9 Mart 2021 yılında Atlanta

10 Mart 2021 yılında New York RB

31 Aralık 2021 yılında Atlanta

Andrew Gutman kimdir

Andrew Gutman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Gutman şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Andrew Gutman nereli

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