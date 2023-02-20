Matheus Rossetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Rossetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Rossetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Rossetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Rossetto 3 Haziran 1996 tarihinde Santo Amaro da Imperatriz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Rossetto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Matheus Rossetto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 3 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Matheus Rossetto'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Rossetto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rossetto/

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Matheus Rossetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Rossetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matheus Rossetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Rossetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

2 Ocak 2016 yılında Ferroviária

31 Mayıs 2016 yılında Atlético-PR

3 Şubat 2020 yılında Atlanta

Matheus Rossetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Rossetto şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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