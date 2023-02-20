Tyler Wolff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Wolff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Wolff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Wolff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Wolff 13 Şubat 2003 tarihinde Snellville, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tyler David Wolff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Wolff Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Tyler Wolff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tyler Wolff'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Wolff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_tylerwolff28_/

Tyler Wolff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Wolff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Wolff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Wolff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta Academy

7 Mart 2020 yılında ATL UTD 2

1 Temmuz 2020 yılında Atlanta Academy

2 Temmuz 2020 yılında Atlanta

7 Temmuz 2022 yılında SK Beveren

3 Ocak 2023 yılında Atlanta

Tyler Wolff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Wolff şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Tyler Wolff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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