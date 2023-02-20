Noah Cobb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Cobb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Cobb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Cobb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Cobb 20 Temmuz 2005 tarihinde Chattanooga, Tennessee şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Cobb Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Cobb'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Cobb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Cobb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Cobb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Cobb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

29 Nisan 2022 yılında Atlanta

2 Mayıs 2022 yılında ATL UTD 2

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Noah Cobb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Cobb şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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