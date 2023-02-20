Aiden Mcfadden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Mcfadden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiden Mcfadden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiden Mcfadden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiden Mcfadden 28 Eylül 1998 tarihinde West Chester, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiden Mcfadden Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aiden Mcfadden'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aiden Mcfadden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aiden Mcfadden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aiden Mcfadden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiden Mcfadden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Notre Dame

1 Mayıs 2019 yılında West Chester

1 Ağustos 2019 yılında Notre Dame

21 Nisan 2021 yılında ATL UTD 2

8 Temmuz 2022 yılında Atlanta

Aiden Mcfadden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiden Mcfadden şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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