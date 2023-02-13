Luis Abram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Abram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Abram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Abram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Abram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Abram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Abram

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Abram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Abram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Abram 27 Şubat 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Peru,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Alfonso Abram Ugarelli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Abram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Luis Abram, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Abram'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Luis Abram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/labram96/

Luis Abramboyu ve yaşı kaç

Luis Abram Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Abram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Abram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Abram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

18 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

1 Ağu 2021 yılında Granada

25 Ocak 2022 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2022 yılında Granada

2 Şubat 2023 yılında Atlanta

Luis Abram kimdir

Luis Abram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Abram şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Regatas Lima (2010-2012)

Luis Abram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Luis Abram nereli

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