Georgios Giakoumakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Giakoumakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Giakoumakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Giakoumakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Giakoumakis 9 Aralık 1994 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Γεώργιος Γιακουμάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Giakoumakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Georgios Giakoumakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Giakoumakis'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgios Giakoumakis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giakoum9_official/

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Georgios Giakoumakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Georgios Giakoumakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgios Giakoumakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Giakoumakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2012 yılında Platanias

7 Ocak 2014 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2014 yılında Platanias

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

24 Ocak 2019 yılında OFI Girit

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

2 Mart 2020 yılında Górnik Zabrze

20 Temmuz 2020 yılında AEK Atina

11 Ağu 2020 yılında VVV-Venlo

31 Ağu 2021 yılında Celtic

8 Şubat 2023 yılında Atlanta

Georgios Giakoumakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Giakoumakis şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Georgios Giakoumakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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