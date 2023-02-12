Georgios Giakoumakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Giakoumakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgios Giakoumakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgios Giakoumakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Georgios Giakoumakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Giakoumakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Giakoumakis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Giakoumakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Giakoumakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Giakoumakis 9 Aralık 1994 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Γεώργιος Γιακουμάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Giakoumakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Georgios Giakoumakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgios Giakoumakis'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgios Giakoumakis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giakoum9_official/

Georgios Giakoumakisboyu ve yaşı kaç

Georgios Giakoumakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Georgios Giakoumakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgios Giakoumakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Giakoumakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2012 yılında Platanias

7 Ocak 2014 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2014 yılında Platanias

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

24 Ocak 2019 yılında OFI Girit

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

2 Mart 2020 yılında Górnik Zabrze

20 Temmuz 2020 yılında AEK Atina

11 Ağu 2020 yılında VVV-Venlo

31 Ağu 2021 yılında Celtic

8 Şubat 2023 yılında Atlanta

Georgios Giakoumakis kimdir

Georgios Giakoumakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Giakoumakis şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Georgios Giakoumakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgios Giakoumakis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beni Baningime kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beni Baningime Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Haring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Haring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Halliday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Halliday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?