Derrick Etienne Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Etienne Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Etienne Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Etienne Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Etienne Jr 25 Kasım 1996 tarihinde Richmond, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Derrick Burckley Etienne Jr. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Etienne Jr Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Derrick Etienne Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Derrick Etienne Jr 'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Derrick Etienne Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Etienne Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Derrick Etienne Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Etienne Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2015 yılında NY Red Bulls II

31 Temmuz 2015 yılında NYRB Academy

1 Ağustos 2015 yılında Virginia Cavs

1 Ocak 2016 yılında New York RB

26 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

31 Aralık 2016 yılında New York RB

10 Mayıs 2017 yılında NY Red Bulls II

31 Aralık 2017 yılında New York RB

8 Ağustos 2019 yılında Cincinnati

31 Aralık 2019 yılında New York RB

4 Şubat 2020 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Derrick Etienne Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Etienne Jr şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Derrick Etienne Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

New York Red Bulls Academy

Haiti takımında 11 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 5 gol atmıştır.

Haiti U20 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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