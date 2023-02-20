Amar Sejdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sejdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Sejdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Sejdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Sejdic 29 Kasım 1996 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Sejdič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Sejdic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Sejdic'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Sejdic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amarsejdic/

Amar Sejdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Sejdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Sejdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Sejdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2014 yılında RSL Academy

1 Temmuz 2015 yılında Maryland

1 Mayıs 2017 yılında Derby City

1 Ağustos 2017 yılında Maryland

1 Mayıs 2018 yılında Derby City

1 Ağustos 2018 yılında Maryland

11 Ocak 2019 yılında Montreal

26 Nisan 2019 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2019 yılında Montreal

7 Temmuz 2021 yılında Atlanta

Amar Sejdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Sejdic şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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