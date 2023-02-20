Santiago Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Sosa 3 Mayıs 1999 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Sosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Santiago Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Santiago Sosa'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Santiago Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santisosa.5/

Santiago Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında River Plate II

26 Haziran 2019 yılında River Plate

12 Şubat 2021 yılında Atlanta

Santiago Sosa kimdir

Santiago Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Sosa şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Mercedes, Club Atlético River Plate (2008-2018)

Santiago Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Santiago Sosa nereli

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