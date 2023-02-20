Ronald Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronald Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronald Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Hernandez 21 Eylül 1997 tarihinde Barinas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Ronald José Hernández Pimentel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Hernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Ronald Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronald Hernandez'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronald Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronaldhernandez20/

Ronald Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronald Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zamora FC

16 Ağustos 2017 yılında Stabæk Fotball

31 Ocak 2020 yılında Aberdeen FC

18 Şubat 2021 yılında Atlanta

31 Aralık 2021 yılında Aberdeen FC

17 Ocak 2022 yılında Atlanta

Ronald Hernandez kimdir

Ronald Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Hernandez şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zamora FC (-2015)

Ronald Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ronald Hernandez nereli

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