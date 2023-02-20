Franco İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco İbarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco İbarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco İbarra 28 Nisan 2001 tarihinde Tigre şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco İbarra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Franco İbarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Franco İbarra'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco İbarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franco_ibarra22/

Franco İbarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco İbarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco İbarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco İbarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos II

1 Eylül 2020 yılında Argentinos Jrs.

22 Şubat 2021 yılında Atlanta

Franco İbarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco İbarra şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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