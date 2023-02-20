Erik Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Lopez 27 Kasım 2001 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Erik Nicolás López Samaniego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Erik Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Lopez'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eriklopez_32/

Erik Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia

12 Ağustos 2020 yılında ATL UTD 2

15 Aralık 2020 yılında Atlanta

19 Aralık 2020 yılında ATL UTD 2

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

1 Ocak 2021 yılında Atlanta

22 Şubat 2022 yılında Banfield

30 Haziran 2022 yılında Atlanta

Erik Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Lopez şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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