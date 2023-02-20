Juan Jose Purata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Purata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Purata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Purata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Purata 9 Ocak 1998 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Sánchez Purata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Purata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EL C1EL0 yapmaktadır. Juan Jose Purata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Purata'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Purata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanjoPurata14

http://www.instagram.com/juanjopurata/

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Juan Jose Purata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Jose Purata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Jose Purata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Purata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Tigres SD

1 Temmuz 2015 yılında Tigres UANL U17

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2018 yılında Tigres UANL

7 Temmuz 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Tigres UANL

Juan Jose Purata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Purata şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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