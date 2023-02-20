Ajani Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajani Fortune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajani Fortune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajani Fortune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajani Fortune 30 Aralık 2002 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajani Fortune Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ajani Fortune'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ajani Fortune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajani Fortune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ajani Fortune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajani Fortune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2020 yılında Atlanta Academy

27 Ağustos 2021 yılında ATL UTD 2

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Ajani Fortune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajani Fortune şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ajani Fortune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlanta United (7/2018-8/2021)

Trinidad ve Tobago takımında 9 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U17 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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