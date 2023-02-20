Ajani Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajani Fortune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ajani Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ajani Fortune ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ajani Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajani Fortune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ajani Fortune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajani Fortune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ajani Fortune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ajani Fortune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ajani Fortune 30 Aralık 2002 tarihinde Raleigh, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ajani Fortune Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United FC futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ajani Fortune'nin Atlanta United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ajani Fortune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ajani Fortune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ajani Fortune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ajani Fortune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2020 yılında Atlanta Academy

27 Ağustos 2021 yılında ATL UTD 2

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Ajani Fortune kimdir

Ajani Fortune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ajani Fortune şuan Atlanta United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlanta United (7/2018-8/2021)

Ajani Fortune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 9 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U17 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ajani Fortune nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Gustav Mogensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mogensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Mogensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mogensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keaton Parks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keaton Parks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Opseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Opseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malcolm Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Malcolm Johnston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malcolm Johnston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!