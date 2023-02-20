Henry Uzochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Uzochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Uzochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Uzochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Uzochukwu 22 Ocak 1999 tarihinde Obosi şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Henry Uzochukwu Onuorah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Uzochukwu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Henry Uzochukwu'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Uzochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Uzochukwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Uzochukwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Uzochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2017 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2018 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

26 Temmuz 2019 yılında FC Fredericia

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

11 Eylül 2020 yılında FC Fredericia

31 Aralık 2020 yılında Midtjylland

20 Nisan 2021 yılında KuPS

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Henry Uzochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Uzochukwu şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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