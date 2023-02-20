Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renzo Zambrano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renzo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Zambrano 26 Ağustos 1994 tarihinde Aragua de Maturín, Monagas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Renzo José Zambrano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Zambrano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Renzo Zambrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Zambrano'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Renzo Zambrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RenzoZambrano_

http://www.instagram.com/renzojosezambrano/

Renzo Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Zambrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Renzo Zambrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Monagas SC

1 Temmuz 2014 yılında Deportivo Lara

13 Temmuz 2015 yılında R. Valladolid B

22 Ağustos 2017 yılında Portland 2

1 Ocak 2019 yılında Portland

1 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

5 Şubat 2022 yılında Pyunik Erivan

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Renzo Zambrano kimdir

Renzo Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Zambrano şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Renzo Zambrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Renzo Zambrano nereli

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